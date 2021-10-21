《低碳變革》郭樹清：不搞「一刀切」和「運動式」減碳

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》銀保監主席郭樹清在金融街論壇年會上表

示，前段時間，一些地方出現「拉閘限電」，反映出基礎設施建設運營和節能減排等諸多方面的

矛盾。２０３０年前碳達峰意味著未來一個時期中國仍將保持化石能源消費的剛性增長。要從實

際出發，推動實現「雙碳」目標。

其一，正確看待碳減排。要不斷提高能源效率，穩步降低單位ＧＤＰ能耗。先做到有效防治

大氣污染、守護藍天白雲，在此基礎上相對減少碳排放。其二，密切關注世界生態科技突破，積

極探索低碳、零碳等新能源，開展碳捕集、封存技術研究和應用，但不能脫離實際，更不能盲目

跟風。其三，平穩過渡，不搞「一刀切」和「運動式」減碳。

郭樹清指出，中國是具有全球影響力的基礎設施大國，發電裝機總量、高鐵運營里程、水利

設施規模等都位居世界前列，但基礎設施還不能很好適應新型工業化、信息化、城鎮化、農業現

代化的需要，必須持續解決發展不平衡、不充分問題。

發展基礎設施，要努力實現「三個可持續」。第一，生態環境可持續。能源、交通、通信、

水利等基礎設施建設佔用資源多，也是環境污染的主要來源之一，需要穩步提升綠色智能化水平

，節約利用土地、岸線、廊道等資源。第二，經濟社會可持續。要結合人口、產業和城市布局，

尊重規律、充分論證、科學規劃。第三，金融財務可持續。不能貪大求洋，脫離實際需求搞建設

。更要統籌考慮建成以後的運營維護費用，而且要切實提夠正常地折舊費用。

