【雙１１】雙１１預售開啟，物流公司上線自動化設備迎業務旺季

《經濟通通訊社２１日專訊》「雙１１」臨近，天貓、京東兩大平台２０日相繼開啟預售。

為應對即將到來的快遞業務旺季，各大快遞龍頭公司上線自動化分揀設備以及智能數字化系統。

圓通速遞（０６１２３）（滬：６００２３３）搶在「雙１１」前，浙江、山東、江蘇、河

南等地３００多家分公司將完成設備更新，上線的自動化分揀設備將大幅提升快件操作的智能化

水平。（ｄｗ）

