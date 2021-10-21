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21/10/2021 09:20

【新冠肺炎】全國昨日新增１３宗本地確診，甘肅５宗內蒙古２宗

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，昨日（２０日）全國報告新增確診２１宗新
型冠狀病毒肺炎病例，包括８宗境外輸入病例，１宗由無症狀感染者轉為確診病例在河南；本土
病例１３宗（甘肅５宗，其中蘭州市４宗、張掖市１宗；寧夏４宗，其中吳忠市２宗、銀川市２
宗；內蒙古２宗，均在錫林郭勒盟；湖北２宗），含１宗由無症狀感染者轉為確診病例（在甘肅
）。此外，新增無症狀感染２７宗。昨日無新增死亡病例或疑似病例；新增治癒出院３４宗。

＊北京啟加強針接種＊

　　自駕遊群組引發新一輪新冠本土疫情，寧夏、甘肅昨均報告新增個案。甘肅蘭州市城關區聯
防聯控領導小組辦公室報告指，雲南昆明一旅行團２０人乘坐旅遊大巴自宕昌來蘭州，團中６人
為確診病例張某１０月１５日乘坐的Ｄ２７４６次列車６車廂同乘人員。蘭州城關區即對該團進
行管控，並進行了單人單管核酸、雙採雙檢，其中４人檢測結果為陽性。
　　內蒙古二連浩特市２１日公告，錫林社區、西城社區、額仁社區劃定為中風險地區。
　　河北省衛健委通報，昨日河北省新增外省輸入本地無症狀感染者２例（邢台市）。截至２０
日２４時，河北省現有１宗確診病例（境外輸入）；２宗尚在醫學觀察無症狀感染者。
　　而受波及的北京市昨啟動新冠疫苗「加強劑」接種，口岸邊境人員、以及冬季奧運等重大活
動人員優先接種。北京無新增本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者；無新增境外輸入確診病
例、疑似病例，新增１宗境外輸入無症狀感染者。
　　截至１２０日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６６２２宗，累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例４９２宗；累計治癒出院病例９１４９４宗。目前尚在醫學觀察
３７２名無症狀感染者，其中２０人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例９４５９宗，累計治癒出院病例９０３８宗。現有確診病例４２１宗
，１宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８７２９宗。其中，香港１２３０５宗（１２００３人
出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３４７宗（１３７４２人出院，
８４６死）。（ｃａ）

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