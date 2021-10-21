【解決電荒】發改委：電廠供煤大於耗煤１１０萬噸，存煤持續上升

《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委表示，隨著煤炭增產增供措施落地見效，煤炭產量
逐步提升，燃煤電廠供煤不斷增加，存煤水平持續上升。
１０月２０日，全國統調電廠供煤大於耗煤１１０萬噸，存煤比９月底提升１０００萬噸以
上，平均可用天數１６天。其中，東北三省統調電廠存煤日均提升３０萬噸，比９月底提升
５００萬噸以上，平均可用２４天，預計月底前能達到去年同期水平。（ｊｔ）
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