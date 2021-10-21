【聚焦人幣】內媒：人幣突飆漲因套利資本，均衡匯率上移至６﹒４

《經濟通通訊社２１日專訊》在岸、離岸人民幣過去兩日雙雙急漲，截至昨日（２０日）下

午４點３０分收市，人幣即期已成功突破６﹒３９，與離岸價同創逾四個月新高。這波上漲行情

毫無徵兆，到底是誰突然大幅推高人民幣匯率？據《２１世紀經濟報道》引述一位美國外匯經紀

商指，目前不少華爾街投資機構認為人民幣突然飆漲背後，是套利資本的「傑作」。一是三季度

中國貿易順差達到１８１５億美元，較去年同期同比增長約１９％，表明中國外貿景氣度仍在延

續，令他們敢於押注人民幣匯率持續升值；二是本周以來１０年期中國國債收益率重回３％上方

，令中美利差再度走高至１３９個基點，也提振了人民幣匯率走強。

目前市場還認為量化投資基金在其中扮演著推波助瀾的作用。由於１０月底中國國債將正式

納入富時羅素指數，量化投資基金普遍預期這將吸引眾多全球資本跟隨加倉中國國債，令他們有

底氣提前押注人民幣匯率上漲套利。



＊短暫飆漲熱情已退潮，未來一段時間料在６﹒４附近波動＊



分析人士近期紛紛調高人民幣對美元的均衡匯率，將原先的６﹒４５－６﹒５調高至６﹒４

附近。一位國有大型銀行外匯交易員指出，昨天下午開始人民幣匯率與美元的負相關性已基本恢

復，表明外匯市場押注人民幣匯率獨立持續上漲的熱情已經退潮，未來一段時間人民幣匯率或將

在６﹒４附近保持雙向波動。

人民幣中間價迎兩連漲刷逾四個月高，即期匯率（ＣＮＹ）表現平穩，今早高開６點子，暫

企穩於６﹒３９附近。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰此前表示，在中國經濟增長面臨阻力且數

據出現疲軟之際，境內外人民幣漲至四個月高位令人意外，不過預計升勢是短暫的，若人民幣升

破６﹒４，監管層可能再次出手遏制升勢。（ｗｌ）

