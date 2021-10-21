【聚焦人幣】人幣即期收跌５２點子報６﹒３９８８，止兩連升

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９８８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌５２點子，止兩連升。全日在６﹒３８７４至６﹒４０３０之

間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌２５２點子，報６﹒３９６２。

交易員稱，市場風險情緒改善，隔夜美元指數再度走軟，不過逢低購匯增多限制人民幣續升

空間，短期匯價或繼續整固升勢。他們並指出，今日中間價基本符合市場預期，或表明監管層對

人民幣走升仍持容忍態度；若美指繼續走弱，人民幣可能有機會測試年內高點。

中信證券宏觀分析師明明最新點評稱，近期中國出口表現強勁，貿易順差增加為人民幣形成

支撐；而且美國較中國更為廣泛的通脹壓力、全球以及中國境內過度充裕的美元流動性、歐洲主

要經濟體的加息預期等因素導致美元指數上漲動能被削弱，美元承壓。在股匯聯動效應下，權益

等風險資產或受益於短期內人民幣強勁導致的投資者風險偏好提升。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８９０，較上個交易日升１７９點子，

實現兩連漲，續刷６月１１日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒４０６９。（ｊｔ）

