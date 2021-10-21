【人行操作】人行續千億逆回購利率持平，單日淨投放９００億元

《經濟通通訊社２１日專訊》為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系

流動性合理充裕，人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標

利率持平，為２﹒２％，連續第２日逆回購１０００億元。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。（ｃａ）

