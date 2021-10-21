【海航動向】海航集團清算組：破產重整方案表決已截止，正在計票

《經濟通通訊社２１日專訊》進入破產重組階段的海航集團，昨日就其重組方案交予過萬名

債權人表決，有關處置方案被外界廣泛認為是處理恒大（０３３３３）危機的範本。海航集團清

算組昨晚宣布，重整計劃草案表決已於昨日北京時間下午４點截止，管理人將在完成計票工作後

盡快宣布表決結果。（ｅｙ）

