【海航動向】海航集團清算組：破產重整方案表決已截止，正在計票

《經濟通通訊社２１日專訊》進入破產重組階段的海航集團，昨日就其重組方案交予過萬名
債權人表決，有關處置方案被外界廣泛認為是處理恒大（０３３３３）危機的範本。海航集團清
算組昨晚宣布，重整計劃草案表決已於昨日北京時間下午４點截止，管理人將在完成計票工作後
盡快宣布表決結果。（ｅｙ）
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