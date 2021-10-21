  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2021 10:26

【海航動向】海航集團清算組：破產重整方案表決已截止，正在計票

　　《經濟通通訊社２１日專訊》進入破產重組階段的海航集團，昨日就其重組方案交予過萬名
債權人表決，有關處置方案被外界廣泛認為是處理恒大（０３３３３）危機的範本。海航集團清
算組昨晚宣布，重整計劃草案表決已於昨日北京時間下午４點截止，管理人將在完成計票工作後
盡快宣布表決結果。（ｅｙ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/10/2021
【恒大困局】出售恒大物業交易告吹　今復牌恒大急挫合生急升
開市Good Morning21/10/2021
美國10月三重結前不宜追貨！科技股短線宜先套利
財經熱話21/10/2021
【虛幣世界】比特幣破頂曾高見六萬六，市場憧憬年尾可見十萬
中國故事20/10/2021
《神州經脈》監管研壓煤價措施　70城房價續回落　滬指好淡爭持
剖析天下20/10/2021
【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避!
財經熱話20/10/2021
陳茂波：未來五年料發行等值1755億港元政府綠色債券
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金