【大國博弈】菲律賓提外交抗議，指中國非法挑釁該國巡邏船隻

《經濟通通訊社２１日專訊》南海局勢持續緊張，菲律賓外交部周三（２０日）表示，中國
政府船隻對於圍繞菲律賓領土和海上經濟區進行巡邏的菲律賓機構實施超過２００次非法的無線
電挑
釁，包括拉警報及鳴笛，對此菲律賓向中國提出外交抗議，並批評中方的挑釁行為威脅到區域和
平、秩序和安全，違反國際法。（ｅｙ）（ｚｚ）
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