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21/10/2021 15:50

《中國監管》銀保監：９月末不良率１﹒９％，不良資產反彈壓力大

　　《經濟通通訊社２１日專訊》銀保監首席檢察官王朝弟於今日國新辦發布會上表示，９月末
銀行業不良貸款餘額３﹒６萬億元（人民幣．下同），不良貸款率１﹒９％，較６月末上漲０﹒
０４個百分點。受疫情和延緩還款付息政策到期影響，不良資產反彈壓力仍然較大，風險可能繼
續暴露。他並透露，９月末中國銀行業總資產同比增８﹒２％，保險業總資產增１２﹒８％。
　　此前的數據顯示，截至今年６月末，中國銀行業不良貸款餘額３﹒５萬億元，不良貸款率１
﹒８６％，較年初下降０﹒０８個百分點。

＊９月末房地產貸款增速降至８﹒６％，增速較全部貸款慢＊

　　９月末，製造業貸款餘額２２﹒２萬億元，同比增長１２﹒６％，其中大部分為中長期貸款
，高新技術制造業貸款約３﹒７萬億元，同比增長１３﹒８％。普惠型小微企業貸款餘額１８﹒
５萬億元，同比增長２５﹒２％。房地產貸款增速降至８﹒６％，比全部貸款增速低近三個百分
點。
　　國務院副總理劉鶴日前在金融街論壇年會作書面致辭表示，今年以來，面對多重風險衝擊，
金融系統要進一步主動擔當作為。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資
金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。（ｗｌ）

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