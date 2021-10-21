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21/10/2021 16:19

【加碼調控】銀保監：房貸增速穩中趨緩，首套貸佔比升至九成以上

　　《經濟通通訊社２１日專訊》銀保監統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞今日表示，近年來
，銀保監牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，緊緊圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目
標，堅決貫徹落實房地產長效機制要求，促進房地產市場平穩健康發展，主要工作有以下五個方
面。
　　一是督促銀行落實房地產開發貸款、個人住房貸款監管要求，配合人民銀行實施房地產貸款
集中度管理制度，房地產貸款增速穩中趨緩。
　　二是保障好剛需群體信貸需求，在貸款首付比例和利率方面，對首套房購房者予以支持。目
前，銀行個人住房貸款中有９０％以上都是首套房貸款。
　　三是因城施策，指導派出機構配合地方政府做好房地產調控，積極落實好差別化房地產信貸
政策，促進各地房地產市場平穩健康發展。

＊經營用途貸款違規流入房地產領域得到有效遏制＊

　　四是嚴肅懲治違法違規行為，會同住建部和人民銀行聯合印發《關於防止經營用途貸款違規
流入房地產領域的通知》，指導各地開展專項排查，做好違規問題的整改問責，經營用途貸款違
規流入房地產領域的問題得到有效遏制；持續４年開展全國性的房地產專項檢查，對發現的違規
問題依法進行處罰。
　　五是穩妥做好對住房租賃市場金融支持，加大對保障性租賃住房支持力度，研究細化金融支
持措施，會同人民銀行推進房地產投資信託基金試點。（ｗｌ）

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