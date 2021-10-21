【解決電荒】銀保監：千方百計保證煤電、煤炭等企業合理融資需要

《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀保監會新聞發言人王朝弟在今日新聞發布會上表示，要

千方百計保證煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬生產企業的合理融資需要。督促銀行保險機構對符合

支持條件的煤電、煤炭、供暖企業和項目給予合理的信貸支持；指導銀行保險機構配合地方政府

，支持山西、陝西、內蒙、新疆等煤炭主產區和重點煤炭企業。（ｗｌ）

