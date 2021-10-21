【聚焦人幣】交易中心：中小微企業衍生品外匯市場交易手續費減半

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心公布，為支持實體經濟發展，降低中小微企

業匯率避險成本，經向國家外匯管理局備案，中國外匯交易中心將減半收取中小微企業衍生品交

易相關的銀行間外匯市場交易手續費。

減免措施從２０２１年７月１日起實施。適用交易手續費優惠的交易品種包括遠期、掉期、

貨幣掉期和期權等人民幣外匯衍生品。 （ｄｗ）

