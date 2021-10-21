【修例風暴】監警會批評記協拒絕配合警察投訴課調查

《經濟通通訊社２１日專訊》記協日前發聲明指，涉及２０１９年警察過度使用暴力的２７

宗投訴，僅一宗轉交監警會，又批評監警會沒有調查權力，亦不能推翻投訴警察課的調查結果。

監警會認為記協聲明失實，稱在調查個案時，不獲記協或投訴人配合，使現行的兩層架構投訴警

察制度未能充分發揮職能。



＊１８４項指控的調查結果獲修正＊



監警會指，記協稱監警會「不能推翻投訴警察課調查結果」、「對警方的監察形同虛設」，

以及「無法有效履行其職責」的說法完全錯誤，並指監警會「具備多項權力」，包括可要求與個

案相關人士會面、提出質詢、要求投訴警察課澄清和提供更多資料，甚至進一步調查，又指在

２０１９╱２０年，經會方質詢後，共１８４項指控的調查結果予以修正，「還投訴人及被投訴

人一個公道」。

監警會否認記協所指監警會專題審視報告「絕大部分內容均參照警方的說法」，指調查時有

檢視民間錄像及資料。



＊記協：監警會透過警察直接聯絡投訴人＊



記協主席陳朗昇對監警會的回應非常失望，他指涉及的２７宗個案正正是因為記者對警察失

去信心，才交由監警會做調查，但監警會到頭來卻還是透過警察直接聯絡投訴人，質疑監警會邏

輯不通。他以２０１９年６月１２日添華道警民衝突為例，當時一名外籍人士向警方大叫：「你

向記者開槍！」（Ｙｏｕ ｓｈｏｔ ｔｈｅ ｊｏｕｒｎａｌｉｓｔｓ！），當時場面清楚顯

示開槍彈的是警方的速龍小隊，對象是記者，速龍小隊人數有限，要找出當日出勤紀錄，哪位隊

員持槍射彈並不困難。他認為事件反映警察投訴課調查能力有問題，且極不嚴謹，同時亦反映監

警會對於警察投訴課的報告是全單接收。（ｃｌ）（ｚｚ）

