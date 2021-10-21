  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2021 09:30

【修例風暴】監警會批評記協拒絕配合警察投訴課調查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》記協日前發聲明指，涉及２０１９年警察過度使用暴力的２７
宗投訴，僅一宗轉交監警會，又批評監警會沒有調查權力，亦不能推翻投訴警察課的調查結果。
監警會認為記協聲明失實，稱在調查個案時，不獲記協或投訴人配合，使現行的兩層架構投訴警
察制度未能充分發揮職能。

＊１８４項指控的調查結果獲修正＊

　　監警會指，記協稱監警會「不能推翻投訴警察課調查結果」、「對警方的監察形同虛設」，
以及「無法有效履行其職責」的說法完全錯誤，並指監警會「具備多項權力」，包括可要求與個
案相關人士會面、提出質詢、要求投訴警察課澄清和提供更多資料，甚至進一步調查，又指在
２０１９╱２０年，經會方質詢後，共１８４項指控的調查結果予以修正，「還投訴人及被投訴
人一個公道」。
　　監警會否認記協所指監警會專題審視報告「絕大部分內容均參照警方的說法」，指調查時有
檢視民間錄像及資料。

＊記協：監警會透過警察直接聯絡投訴人＊

　　記協主席陳朗昇對監警會的回應非常失望，他指涉及的２７宗個案正正是因為記者對警察失
去信心，才交由監警會做調查，但監警會到頭來卻還是透過警察直接聯絡投訴人，質疑監警會邏
輯不通。他以２０１９年６月１２日添華道警民衝突為例，當時一名外籍人士向警方大叫：「你
向記者開槍！」（Ｙｏｕ　ｓｈｏｔ　ｔｈｅ　ｊｏｕｒｎａｌｉｓｔｓ！），當時場面清楚顯
示開槍彈的是警方的速龍小隊，對象是記者，速龍小隊人數有限，要找出當日出勤紀錄，哪位隊
員持槍射彈並不困難。他認為事件反映警察投訴課調查能力有問題，且極不嚴謹，同時亦反映監
警會對於警察投訴課的報告是全單接收。（ｃｌ）（ｚｚ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/10/2021
《神州經脈》監管研壓煤價措施　70城房價續回落　滬指好淡爭持
剖析天下20/10/2021
【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避!
財經熱話20/10/2021
陳茂波：未來五年料發行等值1755億港元政府綠色債券
財經熱話20/10/2021
中央研干預煤炭價格　煤炭股急挫兗煤跌一成
市場動向20/10/2021
建行（亞洲）成為首批提供跨境理財通服務銀行
財經熱話20/10/2021
【科技股強勢】阿里巴巴半日獲七億淨掃貨　短、中長線分別揀咩？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金