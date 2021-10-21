【新冠疫苗】孔繁毅：初步研究顯示溝針安全有效

《經濟通通訊社２１日專訊》新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅

接受電台訪問時表示，早前進行新冠疫苗溝針研究，包括第一針科興第二針復必泰，或第一針復

必泰第二針科興，整體來說溝針安全有效，但目前仍正等待部分未完成的抗體測試結果。



＊港大研究以復必泰為第三劑加強劑＊



專家委員會下星期將開會，討論是否建議接種第三針加強劑。孔繁毅表示，港大剛展開相關

研究，對象主要是免疫系統受損或受抑壓人士，包括曾接受移植的病人、需接受化療的癌症病患

者，以及正服用生物製劑或類固醇的人士等。他說，所有參與研究的人士，都會打復必泰疫苗，

作為第三劑加強劑，當中一半採用肌肉注射，另一半就用皮內注射，了解不同注射方式會否產生

不同水平的抗體。



＊兩種疫苗也需加強劑，科興較逼切＊



他指，打完新冠疫苗第二針半年，大約一半人的抗體水平跌到好低，甚至接近陰性水平，當

中科興下跌速度較復必泰快，他認為兩種疫苗也需要加強劑，而科興會逼切一點，復必泰則可等

待明年。

孔繁毅認為，較逼切接受加強劑的，是免疫系統受損或受抑壓、接受移植、化療、用類固醇

人士及６５歲以上長者，如果這些人早前接受兩劑科興，要盡快接受加強劑。他又建議，從未接

種新冠疫苗的６５歲以上長者，要盡快拉接種，並建議打復必泰，因為保護力會比較好。（ｃｌ

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