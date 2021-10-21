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21/10/2021 11:08

【新冠疫苗】孔繁毅：初步研究顯示溝針安全有效

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅
接受電台訪問時表示，早前進行新冠疫苗溝針研究，包括第一針科興第二針復必泰，或第一針復
必泰第二針科興，整體來說溝針安全有效，但目前仍正等待部分未完成的抗體測試結果。

＊港大研究以復必泰為第三劑加強劑＊

　　專家委員會下星期將開會，討論是否建議接種第三針加強劑。孔繁毅表示，港大剛展開相關
研究，對象主要是免疫系統受損或受抑壓人士，包括曾接受移植的病人、需接受化療的癌症病患
者，以及正服用生物製劑或類固醇的人士等。他說，所有參與研究的人士，都會打復必泰疫苗，
作為第三劑加強劑，當中一半採用肌肉注射，另一半就用皮內注射，了解不同注射方式會否產生
不同水平的抗體。

＊兩種疫苗也需加強劑，科興較逼切＊

　　他指，打完新冠疫苗第二針半年，大約一半人的抗體水平跌到好低，甚至接近陰性水平，當
中科興下跌速度較復必泰快，他認為兩種疫苗也需要加強劑，而科興會逼切一點，復必泰則可等
待明年。
　　孔繁毅認為，較逼切接受加強劑的，是免疫系統受損或受抑壓、接受移植、化療、用類固醇
人士及６５歲以上長者，如果這些人早前接受兩劑科興，要盡快接受加強劑。他又建議，從未接
種新冠疫苗的６５歲以上長者，要盡快拉接種，並建議打復必泰，因為保護力會比較好。（ｃｌ

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