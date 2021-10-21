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21/10/2021 17:52

港府：下月起進入政府大樓和辦公處所必項使用「安心出行」

　　《經濟通通訊社２１日專訊》香港政府今日宣布，由１１月１日起，除獲豁免人士外，所有
政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和
辦公處所。政府發言人期望有關安排能起牽頭作用，鼓勵不同私人企業更廣泛和嚴謹地落實使用
「安心出行」的要求。
　　政府發言人表示，留意到現時容許只登記姓名和聯絡電話的選擇，會出現個人資料缺漏或失
實的情況，以致在出現確診個案時大為減低接觸者追蹤工作的效率和精確性，現時政府有必要以
完善和採取更嚴謹的措施，嚴格執行使用「安心出行」的要求，同時加強核實個人資料，確保衞
生署衞生防護中心能持續高效進行流行病學調查工作，保障市民和員工安全。

＊１２歲以下和６５歲或以上人士可獲豁免＊
　
　　在新安排下，１２歲以下和６５歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士
，在進入政府大樓和辦公處所時可獲豁免使用「安心出行」，惟他們必須填寫表格登記其姓名、
身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要
求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。
　　除上述獲豁免人士外，有關政策局或部門亦可因應實際情況，豁免個別人士在進入政府大樓
和辦公處所時使用「安心出行」，並會登記和核實他們提供的資料。
　　政府提醒市民，任何人明知而提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料，可被檢控。（ｃ
ｌ）

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