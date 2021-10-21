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21/10/2021 08:04

【恒大困局】恒大（０３３３３）９月至今售３６億人幣，今復牌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，９月至今物業銷售金額３６﹒
５億元人民幣，比８月單月銷售金額３８０﹒８億元人民幣大幅減少約９０﹒４１％，銷售面積
４０﹒５萬平方米。截至目前為止，今年物業累計銷售額４４２３億元人民幣，比去年截至１０
月８日累計銷售金額５９２２﹒５億元人民幣仍低約２５％，合約銷售面積５４１９﹒２萬平方
米。該集團於本月４日停牌，已申請今天上午９時起恢復股份買賣。

＊美元債券利息寬限期未滿＊
　
　　另外，該集團指，於公開市場發行的美元債券的利息到期後有３０天寬限期，目前今年９月
及１０月到期的公募美元債券利息寬限期未滿。就緩解流動性問題方面，除於９月２８日簽訂出
售盛京銀行（０２０６６）約１７﹒５３億股非流通內資股外，出售資產情況尚未取得重大進展

　　該集團指，將爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。考慮到改善流動性的困難
、挑戰及不確定性，無法保證能續履行融資和其他合同的財務義務。如未能履行擔保或其他到期
債務義務，且無法與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案，將對業務、前景、財務狀況及
運營結果造成重大不利影響。
　　另外，該集團指，對於財匯局公布對該集團２０２０年度以及２０２１年上半年財務報表中
有關持續經營匯報充分性的查詢，該集團將全力配合財匯局的查詢。（ｗｈ）

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