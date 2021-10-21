【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒１億人幣，買美團沽安踏

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指周三（２０日）高開２８６點，報２６０７４點。最高升

４２７點報２６２１４點，最低升１２８點報２５９１５點。恒指收報２６１３６點，升３４８

點或１﹒３５％。

按額度計算，北水全日淨流入４６﹒１億元人民幣，增加５３２﹒４％。美團

（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是安踏體

育（二百）（０２０２０）、建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１５６５﹒９２億元增加２９﹒９％。其中港股通成交３０９﹒７億元，佔總成交

１９﹒８％。



＊「外賣仔」開闢新戰場＊



據報美團在鄭州、北京兩地先後開設名為「饞阿狸」麻辣香鍋店。另據「天眼查Ａｐｐ」顯

示，「饞阿狸」商標已由美團北京三快科技申請註冊，目前商標仍待審查。美團升２﹒８７％報

２９３﹒８元，北水淨買入１４﹒５億元。吉利汽車升４﹒９３％報２６﹒６元，北水淨買入６

﹒２億元。快手升４﹒２８％報９３﹒８５元，北水淨買入５億元。安踏體育（二百）跌１﹒

０７％報１２９﹒５元，北水淨賣出２﹒７億元。建設銀行跌０﹒１８％報５﹒４６元，北水淨

賣出２﹒３億元。藥明生物跌１﹒０２％報１１６﹒７元，北水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） １４﹒４６

吉利汽車 （００１７５） ６﹒１７

快手 （０１０２４） ５﹒０２

騰訊控股 （００７００） ４﹒４８

香港交易所 （００３８８） ３﹒５４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



沽出最多港股

＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安踏體育（二百） （０２０２０） －２﹒７２

建設銀行 （００９３９） －２﹒３３

藥明生物 （０２２６９） －１﹒０７

東岳集團 （００１８９） －０﹒０２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

