  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒１億人幣，買美團沽安踏

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒指周三（２０日）高開２８６點，報２６０７４點。最高升
４２７點報２６２１４點，最低升１２８點報２５９１５點。恒指收報２６１３６點，升３４８
點或１﹒３５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４６﹒１億元人民幣，增加５３２﹒４％。美團
（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是安踏體
育（二百）（０２０２０）、建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１５６５﹒９２億元增加２９﹒９％。其中港股通成交３０９﹒７億元，佔總成交
１９﹒８％。

＊「外賣仔」開闢新戰場＊

　　據報美團在鄭州、北京兩地先後開設名為「饞阿狸」麻辣香鍋店。另據「天眼查Ａｐｐ」顯
示，「饞阿狸」商標已由美團北京三快科技申請註冊，目前商標仍待審查。美團升２﹒８７％報
２９３﹒８元，北水淨買入１４﹒５億元。吉利汽車升４﹒９３％報２６﹒６元，北水淨買入６
﹒２億元。快手升４﹒２８％報９３﹒８５元，北水淨買入５億元。安踏體育（二百）跌１﹒
０７％報１２９﹒５元，北水淨賣出２﹒７億元。建設銀行跌０﹒１８％報５﹒４６元，北水淨
賣出２﹒３億元。藥明生物跌１﹒０２％報１１６﹒７元，北水淨賣出１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　１４﹒４６
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　６﹒１７
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　５﹒０２
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　４﹒４８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　３﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（二百）　（０２０２０）　　　　　－２﹒７２
　　建設銀行　　　　　（００９３９）　　　　　－２﹒３３
　　藥明生物　　　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒０７
　　東岳集團　　　　　（００１８９）　　　　　－０﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/10/2021
《神州經脈》監管研壓煤價措施　70城房價續回落　滬指好淡爭持
剖析天下20/10/2021
【魷魚政治】《魷魚遊戲》塊肉餘生，日韓大選焉能迴避!
財經熱話20/10/2021
陳茂波：未來五年料發行等值1755億港元政府綠色債券
財經熱話20/10/2021
中央研干預煤炭價格　煤炭股急挫兗煤跌一成
市場動向20/10/2021
建行（亞洲）成為首批提供跨境理財通服務銀行
財經熱話20/10/2021
【科技股強勢】阿里巴巴半日獲七億淨掃貨　短、中長線分別揀咩？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金