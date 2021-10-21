《日入而息》聯通首三季多賺１９％，本港最新失業率降至４﹒５％

《今天重點》

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陳茂波指正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進

行的可能

許正宇料年底完成研究放寬強積金投資中國國債和政策性銀

行債券

聯通（００７６２）首三季純利按年升１９﹒４％

人行與金管局簽署大灣區開展金融科技創新監管合作諒解備

忘錄

國務院任命何珮珊為海關關長，免去鄧以海職務

本港最新失業率降至４﹒５％，低於預期

本港新增６宗輸入確診，最少４宗帶變種病毒

董建華家族斥１３億連購中環中心兩層樓面，呎價２﹒５萬

元起

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《即日市況》

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恒指低收１１８點報２６０１７，科指跌５５點報６６３６

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒２％金融股拉漲，外資流入百億三個月多

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《美元匯價》

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加息預期支持，英鎊短期或上試１﹒３９

歐元最新報１﹒１６４０╱４４，日圓最新報１１４﹒０１╱０２

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《公司業績》

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福萊特玻璃（０６８６５）第三季淨利潤升３０％至４﹒５６億元人民幣

中國聯通（００７６２）首三季純利按年升１９﹒４％

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《公司資訊》

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阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲明年將在南韓及泰國設

數據中心

雷軍接連退出多家小米（０１８１０）關聯公司董事職務

世紀２１成立世紀２１Ｑ動力，短期投資約２０００萬元

聯通（００７６２）８月移動用戶淨增２６０萬戶至３﹒１

６億戶

宏利表示醫護專員支援服務未來或會擴至更多產品

九倉（００００４）吳天海稱理解內地樓市調控，籲允許非

住宅項目使用跨境資金池

平安醫保科技否認母企平安集團出售其業務的傳聞

中生製藥（０１１７７）斥１０１０萬元回購１７０萬股

九興控股（０１８３６）第三季綜合收入按年增２８％至４

﹒４億美元

金達控股（００５２８）向附屬公司增資１﹒９億元人民幣

永勝醫療（０１６１２）第三季收入按年跌４２％至２﹒３

億元

傳凱雷、ＫＫＲ等有意競購卓佳集團，估值約１５６億元

展程控股（０１８５４）嚴秀屏辭任財務總監，劉友專獲委

任為首席財務官

中行（０３９８８）跨境理財通首兩日開戶量超１２００戶

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）與隆基清潔能源簽訂上網光伏發電

項目合作協議

兗州煤業 （０１１７１）第三季商品煤銷量跌３３％至２

６５６萬噸

中集車輛（０１８３９）與西門子數字化工業軟件簽約，合

力推動半掛車數字化轉型

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《神州民企》

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中國動向（０３８１８）次財季零售流水錄得１０％至２０

％中高段下降

中國利郎（０１２３４）第三季ＬＩＬＡＮＺ產品零售金額

錄得中至高單位數增長

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《中國要聞》

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銀保監表示９月末不良率１﹒９％，不良資產反彈壓力大；

年底前絕大部分金融機構可完成資管新規整改；上半年保費

收入增５﹒２％，賠付升兩成一；養老理財試點產品進入報

備階段，或年內面世；車險改革後賠付率急增，河南暴雨料

賠７０億；房貸增速穩中趨緩，首套貸佔比升至九成以上

習近平在山東東營考察黃河入海口，了解生態保護情況

農業部專家表示影響當前豬肉價格重要因素是進口凍品

發改委表示在新能源、儲能設施建設等領域開展增量混改；

加大期現貨市場聯動監管，遏制過度投機炒作；反壟斷監管

不針對特定企業，打壓民營是曲解

巴曙松稱人民幣國際化需政策配套，現時水平不匹配實體經

濟地位

深南電Ａ表示天然氣發電上網電價上調，暫難料損益影響

中國規劃建設成渝雙城經濟圈，共建西部金融中心

中國遲遲未解除牛肉出口禁令，巴西官員稱願赴華討論

遼寧瀋陽懷疑發生氣體爆炸，最少１死３３人受傷

人行續千億逆回購利率持平，單日淨投放９００億元；９月

發行債券逾４﹒６萬億，貨幣市場成交跌

易會滿稱強化對欺詐發行等嚴重違法行為打擊

王岐山稱中國願與各國合作打造開放、非歧視發展環境

連平稱此前部分機構對房地產市場走勢或存在誤判

首三季全國新開工改造城鎮老舊小區５﹒１２萬個

人行陳雨露稱中國綠色債券尚無違約案例

郭樹清稱不搞「一刀切」和「運動式」減碳

北京市長表示支持北京企業通過香港參與國際併購和開展國

際化經營

內地首批四隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ明日起發售

中國首９月非金融類對外直投美元計同比增２﹒４％

商務部表示前三季中國汽車市場回穩向好，超疫情前水平

百勝中國上海、南京、西安三地數字化研發中心揭幕

劉鶴稱房地產市場出現個別問題，但整體健康發展不變

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《寶島快訊》

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台股收市持平，報１６８８９﹒５１點

據報台積電在建再生水廠發生火災，緊急疏散２７０人

據報台積電、聯電明年報價再漲２０％、１０％

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《修例風暴》

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監警會批評記協拒絕配合警察投訴課調查；監警會一份限閱

文件遺留的士，載有投訴人及警員資料

支聯會５人拒交資料案，控方申請押後被拒下午預審

香港馬拉松籌委會強烈譴責有人利用賽事宣揚政治訊息

陳茂波稱本港會爭取完善及擴大互聯互通各項安排；正研究

容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能

鄺俊宇等１６名新界西區議員被裁定宣誓無效

鄧炳強稱２３條立法不再考慮２００３年草案３項修訂

何珮珊成本港首名女關長，丈夫為政制及內地事務局長曾國

衞；何珮珊稱上任後致力維護國安，留意滲透危害國安信息

物品流港

國務院任命何珮珊為海關關長，免去鄧以海職務

立法會三讀通過引入海外醫生草案

多名議員支持修例引入海外醫生，陳沛然批罔顧病人福祉

董建華家族斥１３億連購中環中心兩層樓面，呎價２﹒５萬

元起

衞生防護中心表示侵入性乙型鏈球菌感染個案出現群組爆發

許正宇料年底完成研究放寬強積金投資中國國債和政策性銀

行債券

本港最新失業率降至４﹒５％，低於預期；失業大軍減７１

００人，消費旅遊失業率降至７﹒２％；９月失業綜援個案

下跌０﹒７％，較去年１月增５２％

人行與金管局簽署大灣區開展金融科技創新監管合作諒解備

忘錄

港府表示下月起進入政府大樓和辦公處所必項使用「安心出

行」

傳大劉甘比放售山頂豪宅，呎價近１４萬挑戰新高

美聯料全年樓價升近一成，新盤銷量或達１﹒８萬伙；九龍

塘廣播道住宅用地估值約１０﹒７４億元

海航集團清算組：破產重整方案表決已截止，正在計票

兩黨議員致信美海關，關注ＮＢＡ明星代言安踏、李寧

深股通額度全日用近６４億元，外資連續三日淨流入；滬股

通額度用近７４億，外資流入達１０１億創三個月高

貝萊德兩隻中國債券ＥＴＦ於港交所上市

屈臣氏與韓美妝品牌Ｍｉｓｅ Ｅｎ Ｓｃｅｎｅ和ＣＯＳ

ＲＸ合作

普縉表示九龍塘廣播道住宅用地估值約１５億元

匯豐調查指香港企業正著力增加人力資源投放

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《大國博弈》

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商務部表示中美應共同努力，為落實協議創造氛圍和條件

王文濤稱中國堅定支持以ＷＴＯ為核心的多邊貿易體制

英媒表示解放軍曾兩度進行高超音速武器試驗

菲律賓提外交抗議，指中國非法挑釁該國巡邏船隻

疑中國情報官員在美受審，涉招攬商業間諜竊航空技術

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《恒大困局》

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售恒大物業告吹，中國恒大（０３３３３）開插一成恒大物業挫８％

報道指恒大汽車（００７０８）擬引戰投，惟未有進展

摩通予恒大目標價１﹒７元，售恒大物業告吹不利股價

據報恒大擔保的２﹒６美元債券獲持有人同意展期

銀保監表示恒大問題不影響地產業，保持監管政策連續性

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《解決電荒》

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國務院會議部署民生用能保供，依法打擊煤炭市場炒作

國家能源集團表示堅決執行煤炭限價政策，增加外煤引入

發改委表示鼓勵地方通過補貼等措施對小微企業用電優惠

監管多措並舉打擊炒煤，動力煤期貨兩日失４００元

銀保監表示千方百計保證煤電、煤炭等企業合理融資需要

首九月全國發電裝機增長９﹒４％，增速稍放緩

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《重拳監管》

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發改委將虛擬貨幣「挖礦」活動列入產業目錄淘汰類

稅務總局局長表示提高實際徵稅率，打擊偷逃稅行為

計算機病毒應急處理中心監測發現１４款違法移動應用

財新被剔出新聞稿源白名單，網絡平台禁轉載有關報道

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《雙１１》

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雙１１拉開序幕，券商表示平台讓利商家，利好直播電商

雙１１預售開啟，物流公司上線自動化設備迎業務旺季

京東「雙１１」首日預售榜單出爐，海爾排家電類首位

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《新冠肺炎》

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本港新增６宗輸入確診，最少４宗帶變種病毒

孔繁毅稱初步研究顯示溝針安全有效

聶德權到深水埗灣仔等不同地區呼籲市民盡快打針

新加坡昨新冠肺炎死亡１８人疫惰以來單日最多

機場員工檢測今日起加密至三日一次

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