【通信翻生】中通服估值合理且基本面穩固，可分注吸納

《經濟通通訊社２２日專訊鄧經書》近期筆者繼續留意估值合理及「殘跌股」，畢竟大市波

動，合理估值為股價的「安全網」，估計炒作「殘跌股」則續為目前市場風格。故此，筆者今次

推介中通服（００５５２）。



＊內地５Ｇ基建持續快速發展＊



內地基建繼續高速建設。根據內地官方媒體最近報道，５Ｇ基站建設開通逾９９﹒３萬個，

覆蓋全國所有地級市，以及９５％以上的縣區和３５％鄉鎮，５Ｇ手機終端連接數超過３﹒９２

億。

５Ｇ商用和企業上雲步伐日漸加快，「５Ｇ＋工業互聯網」項目逾１５００個，涵蓋２２個

國民經濟重要行業，加速融合ＡＩ、雲計算及大數據等新技術，應用創新案例逾９０００多個，

已形成系統領先優勢。

中國信息通訊研究院無線電研究中心副主任潘峰撰文稱， ５Ｇ已進商用部署的關鍵階段，

內地正在以「適度超前」的節奏推動５Ｇ網路建設。國家出台政策檔指導５Ｇ網路建設，地方政

府也積極釋放政策紅利，支援５Ｇ網路建設。根據調查，全國約９２﹒３％的地市已出台了支持

５Ｇ建設的相關政策。截至２０２１年８月底，全國省、市、區共出台５Ｇ政策近５７０個，其

中省級６７個、市級２５９個、區級２４３個。多數政策都對加快５Ｇ網路建設提出了明確任務

。



＊公司增長持續＊



公司為內地最大電訊基建服務供應商，主要客戶為電訊營運商、政府機構、大型和中小企業

，另提供業務流程外判服務，以及應用、內容和其他服務等綜合解決方案，業務覆蓋全球數十個

國家和地區。

再分析一下大數。截至２０２１年上半年，公司實現收入６４１億元（人民幣．下同），按

年增長１９﹒１％，其中電訊營運商市場收入３３４﹒５億元，按年升９﹒５％（佔整體５２﹒

２％）。該公司堅持「ＣＡＰＥＸ與ＯＰＥＸ＋智慧應用」發展策略，支持客戶轉型，並為客戶

提供多場景訊息化服務。來自中國電信（００７２８）及其他內地電訊商客戶收入分別為１９１

﹒２億和１４３﹒３億元，上升１１﹒４％與７﹒１％，佔經營收入比重的２９﹒８％和２２﹒

４％。

非營運商市場收入為增長主要動力，收入達２９２﹒７億元，按年升３４％（佔整體４５﹒

７％），受益於數碼經濟發展和訊息化建設需求增加。

純利１８﹒１１億元，按年增１４﹒１％，毛利６８﹒３２億按年增１５﹒８％。以通訊股

而言，增速表現不錯。



＊業務未來仍有想像空間＊



公司亦有潛在催化劑。早前，公司引入國家電網下屬子公司國網信通產業集團為戰略性股東

，並與國網信通產業集團簽署數字新基建戰略合作協議。公司總裁黃曉慶指，集團持續推進全方

位改革，釋放企業價值，又指會與國網信通產業進行深度合作，例如在電網及５Ｇ專網等業務達

致協同效應。他續指，引入戰略投資有利於完善業務生態，進一步加快集客市場發展。

公司早前亦有傳分拆業務回Ａ上市。黃曉慶指，現時集團仍在整合旗下子公司，目前有三至

四個板塊正在優化與整合，期望長遠有利釋放企業價值。他又指，集團現時暫未有「回Ａ」計劃

，不過會再考慮任何有利改革發展及股東的事情，適當時候會再作公布。以上述口吻，筆者認為

公司為「回Ａ」留下想像空間。



＊估值合理且強者持貨趨集中＊



中通股估值亦非常合理。預測巿盈率約７倍，較近５年的中位數約９﹒５倍為低；預測巿賬

率約０﹒５８倍，較近５年的中位數約０﹒８倍為低；預測股息率更有約４﹒８厘。根據大行分

析員預測，九成分析員予以買入或增持評級，平均目標價約５﹒３１元，潛在回報有逾兩成空間

。

再參考一下ＣＣＡＳＳ，頭十位券商的持貨度逐漸集中，市場參與者則逐漸減少，估計貨源

逐漸歸邊且落入強者手，蟹貨逐漸消化，筆者相信此為其中一個利好後市訊號，值得大家參考。

另外，根據經濟通報價機ＨＶ２數據，近５日的大戶主動買沽比率為１００％，某程度或反映有

大戶正密密收貨。再以圖表觀察資金流，以本年６月見底開始所見，股價每逢大升均見大成交配

合，調整時則成交疲弱，或反映強者資金未於調整之時借勢沽貨。

至於如何部署，筆者建議現價約４﹒４港元先入一注，然後待出現具成交量的大陽燭突破且

升穿４﹒６港元後追入第二注，目標價６港元，跌穿３﹒９港元則止蝕。

