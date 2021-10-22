【弱勢未改】內需股積弱但有得炒！專家教你捕捉潤啤、蒙牛圖利

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２２日報道》內地疫情仍未完全受控，內需股首當其衝受影響，

飲食板塊股持續跑輸大市。加上，內地經濟增長放緩，內需餐飲股前景更見暗淡？專家分析該板

塊最新策略，更指蒙牛（０２３１９）悶聲發大財。



＊內地經濟放緩，內需股弱勢未改＊



內地持續錄得新型冠狀病毒確診個案，甘肅、內蒙古、湖北等地日前亦有確診個案。中國第

三季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長僅４﹒９％，增速低於預期；對比第一季按年增長１８﹒

３％，第二季則增長７﹒９％。另外，零售銷售、工業增加值及固定資產投資，統稱「三頭馬車

」的數據亦普遍較８月回落，唯獨零售銷售數據按月錄增幅且勝預期。

不過，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，零售業、紡織、服裝及配飾業、食物及飲料業、電器

及消閒電子產品業，以及酒店、餐飲及休閒業股票，不論過去五個交易日或一個月，累計表現全

線跑輸大市。下圖列出各行業類別於上述時期的表現；對比恒指，過去五個交易日及一個月，分

別升４﹒２２６％及７﹒４１５％。



＊盤點飲品股，專家看好蒙牛＊



其中，較受零售投資者歡迎的青島啤酒（００１６８）及蒙牛乳業（０２３１９）過去一個

月分別挫４－５％。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城提醒啤酒股受季

節因素左右，建議有意投資者。

他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，內地居民

在冬天偏好白酒勝於啤酒，青啤早於６月８日錄得歷史高位，至今跌幅近四成。雖然股價持續走

弱，但溫鋼城認為，目前博反彈具備值博率！

他指出，青啤現時估值相當便宜，預期市盈率約２４倍，加上日線圖上正營造三底形態，建

議欲撈底者可現價部署，上望前升浪頂位約６７元，以５５元作止蝕。

相反，他對於華潤啤酒（００２９１）看法較審慎。集團除了有雪花品牌啤酒外，亦經營外

國品牌；預期市盈率較高，達３７倍，料５０天線（約６０元）阻力較大。

餐飲股當中，溫鋼城較為看好蒙牛乳業（０２３１９）。他稱蒙牛為「基金愛股」，於基金

十大持倉股份中常見。雖然近日股價回落，但估計２５０天線有支持（約４４﹒３６８元），建

議於該位買入具值博率。



＊恒指短期或有後抽，留意入市良機＊



炒股亦要留意大市走勢，溫鋼城認為，恒指近期累積升幅大，自年內低位２３６８１起已累

升近一成，相信短期內將有後抽，籲留意５０天線（近２５４００水平）的支持力。下周四為期

指到期日，目前好友於月內明顯勝出，相信短期調整空間不大。如短期跌穿５０天線的話，

２５０００水平將成入市良機，重申港股已見年內低位。

