《盤後部署》恒指２６５６０點有阻力，若招行績佳有利港股再上行

《經濟通通訊社２２日專訊》美國首次申領失業救濟金人數上周再減至新冠疫情爆發後最低

點，美股標指和納指收升，道指偏軟。美國商務部批准了華為和中芯（００９８１）的３０１份

美國技術出口許可申請，總價值逾千億美元，帶動港股氣氛向好。恒指開報２６１１４點升９７

點，車股造好，內房股受惠中國多個城市房貸利率下調及浙江義烏對當地預售條件、公證搖號等

政策做出調整反彈。港股收報２６１２６，升１０９點或升０﹒４２％，主板成交１２４３﹒

３９億元。國指報９３５６點，升８３點或０﹒９％。科指報６７５４點，升１１８點或１﹒

７８％。



＊內房股有望轉跌為平穩＊



中國國務院副總理劉鶴表示，金融系統要更具擔當，服務實體經濟。稱房地產市場只是出現

個別問題，但風險可控，稱合理的資金需求正得到滿足，或許解釋到今日傳出恒大

（０３３３３）已於寬限期到期前支付８３５０萬美元債息，錢從何來的疑問。

中國外匯管理局局長潘功勝認為內地房地產泡沫化的勢頭得到遏制，而下一步是金融部門將

積極配合住房城鄉建設部和地方政府堅定的維護房地產巿場健康發展。浙江義烏最新發布的《關

於調整部份房地產市場調控政策的通知》，廢除了原有分批次取得預售的時間規定以及單次預售

的面積要求，房企在當地多次申請預售證的可能性和申請預售證的靈活性加大，有利房企加快資

金回籠。未來相似政策可能會在中國多地陸續推出，內房股有望轉跌為平穩，但不代表會有可觀

的上升空間，尤其是在美國將收水的大環境下。

未來港股大市料聚焦多隻藍籌的第三季業績，如匯控（０１２９９）、港交所

（００３８８）、部分科技股。今日招行（０３９６８）收市後公布季績，料對板塊整體前景帶

來啟示。

恒指要待突破前頂位２６５６０點（９月８日高位）方能確立升勢，否則若轉跌有機會下試

２４７００點，需視乎招行業績能否幫恒指一把。（ｎｓ）



