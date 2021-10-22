【國際要聞】特朗普自家社交平台遭惡搞被逼關閉

《經濟通通訊社２２日專訊》美國前總統特朗普周三宣布自行創建社交平台「ＴＲＵＴＨ

Ｓｏｃｉａｌ」，不料消息發布２小時後，平台程式就遭惡搞，包括冒用特朗普的名字開帳戶嘲

弄他，導致平台被迫關閉。特朗普試圖利用平台突破Ｆａｃｅｂｏｏｋ、推特等社交網站的封殺

，試用版訂於下月正式啟用。（ｊｆ）

