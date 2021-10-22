【外圍經濟】傳日本央行討論明年３月停止新冠疫情貸款

《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，日本央行正討論如果國內新冠肺炎個案持續減少

，逐步取消新冠貸款計劃。

《路透社》獨家報道稱，有關計劃於明年３月到期，市場原預料當局屆時會宣布延期。消息

人士稱，隨着疫情和企業資金緊張狀況均得到緩解，一些決策者正考慮３月份結束這項計劃。亦

有參與討論者擔心，銀行正利用該計劃獲取回報，而不是將現金轉給企業。

不過報道亦指，討論仍屬初步，尚未達成共識，而且不太可能在１２月前決定。（ｊｆ）

