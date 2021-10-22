《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，日本央行正討論如果國內新冠肺炎個案持續減少
，逐步取消新冠貸款計劃。
《路透社》獨家報道稱，有關計劃於明年３月到期，市場原預料當局屆時會宣布延期。消息
人士稱，隨着疫情和企業資金緊張狀況均得到緩解，一些決策者正考慮３月份結束這項計劃。亦
有參與討論者擔心，銀行正利用該計劃獲取回報，而不是將現金轉給企業。
不過報道亦指，討論仍屬初步，尚未達成共識，而且不太可能在１２月前決定。（ｊｆ）
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22/10/2021 10:51
【外圍經濟】傳日本央行討論明年３月停止新冠疫情貸款
《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道，日本央行正討論如果國內新冠肺炎個案持續減少
，逐步取消新冠貸款計劃。
《路透社》獨家報道稱，有關計劃於明年３月到期，市場原預料當局屆時會宣布延期。消息
人士稱，隨着疫情和企業資金緊張狀況均得到緩解，一些決策者正考慮３月份結束這項計劃。亦
有參與討論者擔心，銀行正利用該計劃獲取回報，而不是將現金轉給企業。
不過報道亦指，討論仍屬初步，尚未達成共識，而且不太可能在１２月前決定。（ｊｆ）
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