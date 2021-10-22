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22/10/2021 10:23

【國際要聞】美國海陸軍測試３項超高音速武器組件，抗衡中國競爭

　　《經濟通通訊社２２日專訊》面對中國尖端武器競爭，美國海軍和陸軍周三合共進行３項超
高音速武器組建測試。五角大樓表示，這些測試為海軍發展常規快捷打擊（ＣＰＳ）和陸軍長程
高超音速武器（ＬＲＨＷ）提供了資訊。測試在維珍尼亞州美國太空總署沃洛普斯飛行基地進行
。美軍將於明年進行通用高超音速導彈測試。（ｊｆ）

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