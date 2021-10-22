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22/10/2021 13:18

【國際要聞】美軍連續第２日測試高超音速武器，惟因故障失敗告終

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美軍繼當地時間周三進行兩次高超音速武器組件測試後，又於
次日在阿拉斯加太平洋海域，試射遠程高超音速導彈，惟因發射器故障，導致高超音速滑翔體無
法發射而失敗。軍方正調查失敗原因。美媒形容，這是美國與中、俄競爭發展高超音速導彈的一
次挫敗。（ｊｆ）

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