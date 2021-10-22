【國際要聞】美軍連續第２日測試高超音速武器，惟因故障失敗告終

《經濟通通訊社２２日專訊》美軍繼當地時間周三進行兩次高超音速武器組件測試後，又於
次日在阿拉斯加太平洋海域，試射遠程高超音速導彈，惟因發射器故障，導致高超音速滑翔體無
法發射而失敗。軍方正調查失敗原因。美媒形容，這是美國與中、俄競爭發展高超音速導彈的一
次挫敗。（ｊｆ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|FOCUS22/10/2021
【FOCUS】美施供貨小恩惠 中企突圍齊長征
|財經熱話22/10/2021
Tesla績優利潤毛利創新高 汽車股造好比亞迪飆半成
|開市Good Morning22/10/2021
溫鋼城：恒指50天線有支持 龍頭科技股趁回調吸納
|財經熱話21/10/2021
陳茂波：正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能
|中國故事21/10/2021
《神州經脈》監管料不良資產反彈壓力大 滬指微升外資流入過百億
|財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期 惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰