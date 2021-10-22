【外圍經濟】世銀預測能源價格明年續漲，憂發展中國家復甦受阻

《經濟通通訊社２２日專訊》世界銀行發表《大宗商品市場展望》，預測能源價格繼今年大
漲８０％後，明年將繼續小幅上揚，令發展中國家面臨通脹風險。
世銀經濟學家指出，如果能源價格持續上漲，將會壓低能源進口國經濟增長，導致大宗商品
的價格反彈比預期更強勁，為各國新冠疫情後經濟復甦帶來障礙。世銀預測，能源價格要到明年
下半年才開始下降，農業、金屬等非能源商品價格亦將隨之下滑。（ｊｆ）
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