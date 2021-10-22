【虛幣世界】比特幣高位回吐，市場整體情緒依然看好

《經濟通通訊社記者李皆穎２２日專訊》比特幣上日破頂之後，隔晚快速回落至６２５００

美元水平，但總結過去一周虛擬貨幣市值達２７０００億美元水平，再刷新歷史新高。有分析相

信，該輪回吐只屬於短期調整而不是長期下跌，而普遍分析認為比特幣最起碼會上試８００００

萬美元，最牛可看破十萬美元大關。

從區塊鏈上顯示，目前未見有比特幣大戶（Ｗｈａｌｅ）有調倉動作，因此相信昨日的下跌

屬短期調整，Ｓｐｅｃｔｒｅ﹒ａｉ 董事總經理 Ｋａｙ Ｋｈｅｍａｎｉ 表示，對於任何

在數周內大幅上漲並突破歷史新高的資產而言，這種波動是完全正常的。他認為下一個心理阻力

位在 ７００００ 美元大關。不過，他也表示，隨著投資者和交易員都或會在７００００美元

之前鎖定收益，有機會引起市場恐慌。。

主要虛擬貨幣價格造好，比特幣現報６２５６７﹒７５元（美元．下同），跌４﹒９３％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報４０６９﹒０２元，跌１﹒７２％；ＸＲＰ現報１﹒１０

元，跌４﹒０２％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒１４元，跌１﹒９９％；Ｐｏｌｋａｄｏｔ報４２﹒

００元，跌３﹒０４％。

