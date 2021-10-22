【企業盈喜】津上機床料中期純利大漲１﹒５倍，國內經濟恢復影響

《經濟通通訊社２２日專訊》津上機床（０１６５１）發布盈喜，預期截至２０２１年９月

３０日止六個月，中期純行約３﹒７億人民幣，較去年同期的１﹒４８億人民幣（未經審核）增

加約１５０％。

根據目前可得之資料，董事會認為，集團業績受益於國內經濟快速恢復，中國製造行業包括

汽車行業和一般機械加工行業，持續呈現對加工設備的旺盛需要，國外市場也恢復到歷史高位。

公司預期中期業績將於本年１１月中旬刊發。（ｈｃ）

