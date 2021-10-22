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即市新聞

22/10/2021 09:31

《異動股》中芯雖受美國貿易限制仍獲技術出口許可，股價升逾４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》經濟通通訊社中芯（００９８１）現價升４﹒３％，報２３﹒
０５元，該股成交約４１９萬股，涉資９５６４萬元，盤中高見２３﹒２元，最低見２２﹒５元
；華虹（０１３４７）升２﹒６２％，報４１﹒１５元；晶門（０２８７８）升２﹒６３％，報
０﹒７８元；上海復旦（０１３８５）跌０﹒２４％，報２０﹒７元。
　　據《彭博社》報道指，美國國會一個委員會周四發布的文件顯示，華為和中芯國際
（００９８１）雖然受到美國貿易限制，但近幾個月申請並獲得千億美元的美國技術出口許可。
　　文件顯示，美國商務部批准了華為和中芯國際的３０１份申請，總價值近１，０３０億美元
。美國商務部的工業和安全局在向眾議院外交委員會披露的信息中表示，去年１１月至今年４月
批准的這些出口許可，是根據川普政府制定、拜登政府沿用的政策頒發的。
　　現時，恒生指數報２６０８４，升６７點或升０﹒２６％，主板成交５１﹒３４億元。國企
指數報９３２２，升４９點或升０﹒５３％。恒生科技指數報６６９２，升５６點或升０﹒８５
％。
　　即月期指新報２６０９１，升１２１點，高水６點。即月國指期貨報９３３１，升６８點，
高水８點。即月科指期貨新報６６９８，升６８點，高水６點。
　　上證綜合指數報３６００，升５點或升０﹒１５％，成交１４８﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４６６，升２１點或升０﹒１５％，成交６８﹒４２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　２３﹒０５元　　升４﹒３％
　　華虹（０１３４７）　　　４１﹒１５元　升２﹒６２％
　　晶門（０２８７８）　　　　０﹒７８元　升２﹒６３％
　　上海復旦（０１３８５）　　２０﹒７元　跌０﹒２４％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　８５﹒５５元　升０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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