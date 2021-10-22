【齊創新高】Ｔｅｓｌａ績優利潤毛利刷紀錄，比亞迪飆半成創新高

《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚（２１日）美國電動車巨頭Ｔｅｓｌａ（特斯拉）公布第

三季業績，淨利潤、營業利潤及毛利均創新高，Ｔｅｓｌａ股價創出收市新高，帶動中概電動車

股全面上升，今日港股汽車股亦受刺激普遍上升，電動車業務佔比大的升幅更顯著，其中比亞迪

（０１２１１）一度飆升半成， 創出２９６﹒８元新高。



＊淨利潤增長近４倍，受益產銷規模提升成本降低＊



Ｔｅｓｌａ披露２０２１年第三季度營業利潤進一步改善，增長至２０億美元，營業利潤率

達１４﹒６％，顯著高於預期的略多於１０％；淨利潤為１６﹒２億美元，非淨利潤（未計股份

支付費用）為２１億美元；汽車毛利率為３０﹒５％（扣除積分收入後為２８﹒８％）。Ｔｅｓ

ｌａ淨利潤、營業利潤及毛利均創新高，其中淨利潤同比增長近４倍。

Ｔｅｓｌａ表示，營業利潤同比大幅增長，主要得益於汽車產銷規模的提升和成本的降低。

與此同時，汽車平均售價的降低、運營支出的增加、積分收入的減少、額外的供應鏈成本、比特

幣相關的５１００萬美元減值以及其他項目等，也在一定程度上對公司利潤產生了部分抵銷影響

。



＊車輛交付量提升收入大增五成七，比亞迪被比下去＊



期內Ｔｅｓｌａ總收入１３７﹒６億美元，同比增長５６﹒８％，主要得益於車輛交付數量

的提升以及其他業務的增長。與此同時，由於Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ車型更新，其第

三季度交付佔比同比有所下降，均價較低的車型在其產品銷售組合中佔比更高，導致特斯拉本季

度汽車平均售價同比下降了６％。Ｔｅｓｌａ電動車總付運量２４﹒１４萬輛，按年增７３％，

其中Ｍｏｄｅｌ ３╱Ｙ付運量增８７％，達２３﹒２萬輛。儘管依舊面臨全球供應鏈、運輸等

各方面挑戰，Ｔｅｓｌａ預計，未來幾年車輛交付量將實現５０％的年平均增長率。對於上海超

級工廠，中國一直都是主要出口中心，在中國的產能已大幅提高，目前正優化進一步提高生產效

率。

若與人稱中國版Ｔｅｓｌａ的比亞迪相比，比亞迪明顯被比下去，比亞迪上半年營業額增長

五成四，達８９１億元（人民幣．下同），但毛利只有９９億元，毛利率跌至１１％，比去年同

期大跌７個百分點，因而令純利不升反跌，只有１１﹒７億元，下跌近三成。最近一年生產充電

電池的「鋰」價格持續上升已蠶食了比亞迪的盈利。Ｔｅｓｌａ同樣面對芯片短缺及其他供應鏈

問題，但在成本控制方面就比比亞迪做得好。比亞迪年初至今大約升了三成九，往績市盈率約

１５０倍，而Ｔｅｓｌａ的今年預測市盈率只約１２５倍。



＊標普：料芯片短缺緩解，新能源車批發銷量最多增逾倍＊



另一方面，明年中國汽車銷量或略有改善，標普全球評級發布《中國汽車業復甦進程放緩》

報告指出，雖受供應鏈擾亂影響，５月以來中國的月汽車產銷量與去年的高基數相比，持續出現

同比負增長，但鑑於需求延後以及芯片短缺問題將逐漸緩解，預期明年汽車銷量將增長３％至５

％，較此前預測的２％至４％的增速略有改善。標普同時將２０２１至２２年中國的新能源汽車

年度批發銷量從此前預估的２４０至３４０萬輛上調至３００萬至４２０萬輛，預計批發銷量同

比增長３５％至１２５％。

另中國工信部近日披露的信息顯示，截至９月底止新能源汽車產銷量均超過２１０萬輛，全

球領先地位進一步鞏固。工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑指出，截至目前，汽車產業

受芯片短缺的影響還比較明顯，但是綜合各種意向看，預計四季度相比三季度會有所緩解，未來

將著力保障產業鏈供應鏈的穩定和發展，推動提升汽車芯片供應能力。



＊溫鋼城：吉利可回至２５元吸納，較看好比亞迪電池技術＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅ

ｔｓ副總裁溫鋼城分析，他指吉利現比較專注於發展新能源車業務，加上拜登剛簽命令，准華為

等華企購美國技術，汽車股或可受惠，但吉利現價已回升不少，可回至２５元左右吸納，２４元

止蝕，惟始終較看好比亞迪的電池技術，但比亞迪股價處高位頗貴，到了３００元大位或遇阻力

。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

