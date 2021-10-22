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22/10/2021 13:45

【齊創新高】Ｔｅｓｌａ績優利潤毛利刷紀錄，比亞迪飆半成創新高

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚（２１日）美國電動車巨頭Ｔｅｓｌａ（特斯拉）公布第
三季業績，淨利潤、營業利潤及毛利均創新高，Ｔｅｓｌａ股價創出收市新高，帶動中概電動車
股全面上升，今日港股汽車股亦受刺激普遍上升，電動車業務佔比大的升幅更顯著，其中比亞迪
（０１２１１）一度飆升半成，　創出２９６﹒８元新高。
　
＊淨利潤增長近４倍，受益產銷規模提升成本降低＊
　
　　Ｔｅｓｌａ披露２０２１年第三季度營業利潤進一步改善，增長至２０億美元，營業利潤率
達１４﹒６％，顯著高於預期的略多於１０％；淨利潤為１６﹒２億美元，非淨利潤（未計股份
支付費用）為２１億美元；汽車毛利率為３０﹒５％（扣除積分收入後為２８﹒８％）。Ｔｅｓ
ｌａ淨利潤、營業利潤及毛利均創新高，其中淨利潤同比增長近４倍。
　　Ｔｅｓｌａ表示，營業利潤同比大幅增長，主要得益於汽車產銷規模的提升和成本的降低。
與此同時，汽車平均售價的降低、運營支出的增加、積分收入的減少、額外的供應鏈成本、比特
幣相關的５１００萬美元減值以及其他項目等，也在一定程度上對公司利潤產生了部分抵銷影響

　
＊車輛交付量提升收入大增五成七，比亞迪被比下去＊
　
　　期內Ｔｅｓｌａ總收入１３７﹒６億美元，同比增長５６﹒８％，主要得益於車輛交付數量
的提升以及其他業務的增長。與此同時，由於Ｍｏｄｅｌ　Ｓ和Ｍｏｄｅｌ　Ｘ車型更新，其第
三季度交付佔比同比有所下降，均價較低的車型在其產品銷售組合中佔比更高，導致特斯拉本季
度汽車平均售價同比下降了６％。Ｔｅｓｌａ電動車總付運量２４﹒１４萬輛，按年增７３％，
其中Ｍｏｄｅｌ　３╱Ｙ付運量增８７％，達２３﹒２萬輛。儘管依舊面臨全球供應鏈、運輸等
各方面挑戰，Ｔｅｓｌａ預計，未來幾年車輛交付量將實現５０％的年平均增長率。對於上海超
級工廠，中國一直都是主要出口中心，在中國的產能已大幅提高，目前正優化進一步提高生產效
率。
　　若與人稱中國版Ｔｅｓｌａ的比亞迪相比，比亞迪明顯被比下去，比亞迪上半年營業額增長
五成四，達８９１億元（人民幣．下同），但毛利只有９９億元，毛利率跌至１１％，比去年同
期大跌７個百分點，因而令純利不升反跌，只有１１﹒７億元，下跌近三成。最近一年生產充電
電池的「鋰」價格持續上升已蠶食了比亞迪的盈利。Ｔｅｓｌａ同樣面對芯片短缺及其他供應鏈
問題，但在成本控制方面就比比亞迪做得好。比亞迪年初至今大約升了三成九，往績市盈率約
１５０倍，而Ｔｅｓｌａ的今年預測市盈率只約１２５倍。
　
＊標普：料芯片短缺緩解，新能源車批發銷量最多增逾倍＊
　
　　另一方面，明年中國汽車銷量或略有改善，標普全球評級發布《中國汽車業復甦進程放緩》
報告指出，雖受供應鏈擾亂影響，５月以來中國的月汽車產銷量與去年的高基數相比，持續出現
同比負增長，但鑑於需求延後以及芯片短缺問題將逐漸緩解，預期明年汽車銷量將增長３％至５
％，較此前預測的２％至４％的增速略有改善。標普同時將２０２１至２２年中國的新能源汽車
年度批發銷量從此前預估的２４０至３４０萬輛上調至３００萬至４２０萬輛，預計批發銷量同
比增長３５％至１２５％。
　　另中國工信部近日披露的信息顯示，截至９月底止新能源汽車產銷量均超過２１０萬輛，全
球領先地位進一步鞏固。工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑指出，截至目前，汽車產業
受芯片短缺的影響還比較明顯，但是綜合各種意向看，預計四季度相比三季度會有所緩解，未來
將著力保障產業鏈供應鏈的穩定和發展，推動提升汽車芯片供應能力。
　
＊溫鋼城：吉利可回至２５元吸納，較看好比亞迪電池技術＊
　
　　今日《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅ
ｔｓ副總裁溫鋼城分析，他指吉利現比較專注於發展新能源車業務，加上拜登剛簽命令，准華為
等華企購美國技術，汽車股或可受惠，但吉利現價已回升不少，可回至２５元左右吸納，２４元
止蝕，惟始終較看好比亞迪的電池技術，但比亞迪股價處高位頗貴，到了３００元大位或遇阻力

　
撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉　　　

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