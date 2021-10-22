《午市前瞻》大市維持良好氣氛，內房料有一至兩成升幅

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收市報２６１３２，升１１５點或０﹒４４％，

主板成交７１３﹒２９億元。恒生中國企業指數報９３７２，升９８點或１﹒０７％。恒生科技

指數報６７６１，升１２５點或１﹒９％。



恒指現時重上２６０００水平，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時大市

投資氣氛良好，但仍要留意獲利盤沽貨。聶振邦看好後市，恒指若能於２５８００以上收市，後

市有望上試２６４００，突破此關可樂觀上看２６８００至２７０００點。

在中央表明風險可控下，內房板塊連續兩日造好。聶振邦指內房近日傾向偏強，恒大能按時

支付部分美元債利息，加上行業整體回暖，吸引資金流入，看好板塊後市將有１０至２０％升幅

。聶振邦推薦今日裂口高開的龍湖（００９６０），指其通過三條紅線，財務風險低，３７至

３９元水平宜吸納，目標看上４４至４６元，連續收低於３６元便要止蝕。

另外，中國第三季經濟增長欠佳，再加上煤炭價格高企，聶振邦指降準揣測有望成真，宜留

意藍籌內權重較高的內銀股，看好建行（００９３９）升上５﹒８至６元，５﹒２至５﹒３元水

平可吸納，但連續收低於５元便需離場。（ｈｃ）

