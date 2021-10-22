【債務風險】新力控股未能按時兌付債券，遭惠譽降級至有限違約

《經濟通通訊社２２日專訊》新力控股（０２１０３）未能按時兌付一筆於周一（１８日）

到期的２﹒５億美元離岸優先無擔保債券，國際評級機構惠譽將新力控股的長期信用評級由「Ｃ

」下調至「有限違約」。

惠譽確認新力控股優先無抵押評級及美元債券評級為「Ｃ」，同時回收率評級為「ＲＲ５」

。

不過，惠譽將撤銷評級，因為新力控股已選擇停止參與評級過程，惠譽將不再有足夠的信息

來給予評級，也將不再提供對新力控股的評級或分析報告。（ａｃ）

