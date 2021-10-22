  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2021 10:12

【債務風險】新力控股未能按時兌付債券，遭惠譽降級至有限違約

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新力控股（０２１０３）未能按時兌付一筆於周一（１８日）
到期的２﹒５億美元離岸優先無擔保債券，國際評級機構惠譽將新力控股的長期信用評級由「Ｃ
」下調至「有限違約」。
　　惠譽確認新力控股優先無抵押評級及美元債券評級為「Ｃ」，同時回收率評級為「ＲＲ５」

　　不過，惠譽將撤銷評級，因為新力控股已選擇停止參與評級過程，惠譽將不再有足夠的信息
來給予評級，也將不再提供對新力控股的評級或分析報告。（ａｃ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/10/2021
陳茂波：正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能
中國故事21/10/2021
《神州經脈》監管料不良資產反彈壓力大　滬指微升外資流入過百億
財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期　惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
財經熱話21/10/2021
【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升　專家籲吼三大內房股！
FOCUS21/10/2021
【FOCUS】恒大賣產再告吹　樓市後向看六中
財經熱話21/10/2021
【恒大困局】出售恒大物業交易告吹　今復牌恒大急挫合生急升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金