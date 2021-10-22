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即市新聞

22/10/2021 17:38

【夜期時段】即月期指最新報２６１０９點，跌１點，低水１８點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１１８點，升８點，低水９點
，最新報２６１０９點，跌１點，低水１８點，合約成交２０４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９３６７點，升１０點，高水１０點，最新報９３５９點，
升２點，高水２點，合約成交３８６張。

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