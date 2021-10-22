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即市新聞

22/10/2021 16:30

《本港經濟》９月整體消費物價升１﹒４％低預期，基本通脹率１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年９月份整體消費物價與一年前同月比較
上升１﹒４％，較８月份的相應升幅１﹒６％為低，遠低於市場預測升３％。剔除所有政府一次
性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在９月份的按年升幅（即基本通脹率）為１％，亦較８月
份（１﹒２％）為低，主要是由於在去年９月份上調公營房屋租金的影響消失和外出用膳及外賣
費用升幅收窄所致。

＊第三季綜合消費物價指數按年升２﹒３％＊

　　在今年第三季，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒３％。剔除所有政府一次性紓困措
施的影響，相應升幅則分別為１﹒１％。以今年首九個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前
同期上升１﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為０﹒４％。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在９月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水
（上升２３﹒６％）、衣履（上升８﹒７％）、交通（上升５﹒４％）、外出用膳及外賣（上升
２﹒８％）。另一方面，綜合消費物價指數在同期錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌２﹒１
％）、住屋（下跌１﹒４％）和煙酒（下跌０﹒６％）。

＊整體通脹壓力短期內料增＊

　　政府發言人表示，９月份基本消費物價通脹率緩和至１％，這是由於去年同月上調公營房屋
租金的影響消散，以及外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。與此同時，消費物價
指數許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微，儘管電力及衣履的價格升幅在能源成本飆升及本地
消費需求改善下加快。
　　展望將來，隨著經濟持續復甦和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但由於本
地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。政府會繼
續密切留意情況。（ｃｌ）

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