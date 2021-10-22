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22/10/2021 17:12

【地皮截標】地政總署：九龍塘廣播道住宅地共接獲１７份標書

　　《經濟通通訊社２２日專訊》地政總署公布，九龍塘廣播道７９號住宅地皮共接獲１７份標
書。據現場所見，長實（０１１１３）、信置（０００８３）、嘉華（００１７３）、英皇國際
（００１６３）、建灝、華懋、遠東發展（０００３５）、佳明集團（０１２７１）、麗新地產
及大鴻輝獨資入標；中海外（００６８８）亦有份入標，另富豪（０００７８）及百利保
（００６１７）合資入標。
　　建灝地產行政經理林綺華指，出價會考慮地皮位置交通方便、處於豪宅區，及景觀未算開揚
的因素，料未必會發展成頂級豪宅。　英皇國際物業經理蔡宏基表示，是次地皮位於傳統豪宅區
，附近亦有名校，地皮方正實用，預期可建造精品豪宅，而地皮毗鄰龍翔道，環境開揚但或有嘈
音，預料可建單位介乎８００至１２００平方呎。另外，地皮規模不大，料吸引大中小型發展商
入標。
　　佳明集團項目經理曾嘉敏表示，地皮位於傳統豪宅區，質素優質並屬於住宅區，對於憂慮嘈
音問題，建造單位時可多向南，另集團現場視察後，認為嘈音問題不大，料可發展約１０００平
方呎的中型單位。出價方面則偏向保守，屬於合理價，集團對樓市樂觀。她又認為，區內較少新
盤，亦較多細單位，但市場對大單位有需求。
　　嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮屬傳統豪宅區，規模不大，嘈音問題在技術
上可以處理到。
　　是次推出的九龍塘廣播道７９號項目，地皮面積約２３８６４平方呎，估計可建樓面面積約
為７１５９１平方呎。市場估值介乎１０﹒７４億至１５﹒８億元，每呎樓面地價介乎１﹒５萬
元至２﹒１萬元。（ｓｌ）

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