【匯控預測】分析料匯控上季經調整稅前利潤升１６％，回購成焦點

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）將於下周一（２５日）公布第三季度業績

，根據彭博綜合券商預測，估計匯控第三季度經調整除稅前利潤為５０﹒１億美元，按年升約

１６﹒４％，按季則跌約９﹒９％。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍向《經濟通通訊社》表示，內房最近的情況對匯控造成一

定影響，但相信影響不會好大，現時香港仍屬低息環境，香港息差沒有大轉變等情況下，預期匯

控第三季表現溫和，料是次不會派發季息，管理層或公布有關派息政策方面的決定。

她又預期，匯控是次的回購額度將會是２０億美元，認為匯控的資金能力「有條件做」，因

其歐美業務有所改善，亦指匯控的信貸損失撥備正在改善。

瑞銀此前發表報告亦預期，匯控第三季度業績將宣布２０億美元的股票回購，顯示資產負債

表實力和潛在派息的可能，但認為對內地房地產擔憂過度，該行上調匯控２０２１－２０２３年

每股盈利預測約１０％，受利潤收入提高和減值降低的推動。

該行又預測，未來四年匯控撥備前利潤增長６８％，稅前利潤增長４３％，因為貸款損失從

２０２１年的淨回撥恢復正常，並指公司為在亞洲具有良好增長潛力的股票，短期內的估值吸引

。該行預計，到２０２２年其撥備前利潤將增長１０％，特別是在成本和資本重組的推動下，預

計２０２１年至２０２４年的貸款損失將保持在「正常」３５億美元以下，因為準備金充足且帳

面質素好於歐洲同行。瑞銀將其評級由「中性」升至「買入」，目標價由４８﹒５港元上調至

５１﹒９港元。（ｂｎ）









