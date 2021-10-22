【企業盈喜】結好金融（１４６９）料中期溢利不少於３﹒８億元

《經濟通通訊社２２日專訊》結好金融（０１４６９）公布，集團預期截至今年９月３０日
止六個月，錄得不少於約３﹒８億元的溢利，而去年同期則錄得約為７０００萬元。
有關增長主要是由於確認向公司的直接控股公司結好控股有限公司的附屬公司出售其附屬公
司，其主要資產為位於中遠大廈１０樓的一個辦公單位，所產生的收益約３﹒２３億元。（ｂｎ
）
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