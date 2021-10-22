招商銀行第三季純利按年升２１﹒１％至３２４﹒６５億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，今年第

三季純利按年升２１﹒０７％至３２４﹒６５億元（人民幣．下同），每股基本收益１﹒２７元

，營業淨收入為８２６﹒５５億元，按年增加１３﹒０３％。

今年１至９月，實現歸屬於該行股東的淨利潤９３６﹒１５億元，按年增長２２﹒２１％；

實現營業淨收入２５１４﹒８５億元，按年增長１３﹒６５％；實現淨利息收入１５０６﹒３８

億元，按年增長８﹒７４％；實現非利息淨收入１００８﹒４７億元，按年增長２１﹒８７％。

今年１至９月，集團淨利差２﹒３９％，淨利息收益率２﹒４８％，按年分別下降４和３個

基點，主要是受上年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）多次下調的累積效應影響，貸款收益率同比下

降。

今年第三季度集團淨利差２﹒３７％，環比下降１個基點；淨利息收益率２﹒４７％，環比

上升１個基點，淨利息收益率環比上升主要原因是高收益的信用卡貸款增長較快，疊加準備金率

下調因素影響，生息資產結構得到進一步優化。

截至９月底，集團不良貸款餘額５１３﹒０２億元，較上年末減少２３﹒１３億元；不良貸

款率０﹒９３％，較上年末下降０﹒１４個百分點；撥備覆蓋率４４３﹒１４％，較上年末上升

５﹒４６個百分點；貸款撥備率４﹒１３％，較上年末下降０﹒５４個百分點，集團資產總額

８９１７４﹒４億元，較上年末增長６﹒６５％。（ｂｎ）





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