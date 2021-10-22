《小傳日記》魚缸守住二萬六，內房工業科技齊撐市！

《小傳日記》花旗國最新初領失業救濟金人數再減至新冠疫情爆發後最低點，帶動美股繼續

創新高。香江魚缸今朝高開９７點，報２６１１４點，今日靠內房股、工業股撐市，以及ＡＴＭ

錄得輕微升幅。不過魚缸全日窄幅上落，走勢偏悶， 並曾倒跌幾十點。最終收報２６１２６點

，升１０９點或升０﹒４２巴仙，主板成交１２４３﹒３９億銀；國企指數報９３５６點，升

８３點或升０﹒９０巴仙；恒生科技指數報６７５４點，升１１８點或升１﹒７８巴仙。

Ａ場榮辱互見，上證綜合指數報３５８２點，跌１２點或跌０﹒３４巴仙，成交４５５４﹒

４１億銀人民幣。深證成份指數報１４４９２點，升４７點或升０﹒３３巴仙，成交２６７２﹒

６８億銀人民幣。

內房股繼續有炒作，新城發展（０１０３０）現價升９巴仙，報６﹒９９銀；融創

（０１９１８）升８巴仙，報１９﹒６８銀，為表現最佳國貨佬；龍湖（００９６０）升７巴仙

，報３９﹒８５銀，為表現最佳藍戰士；潤地（０１１０９）升４巴仙，報３３﹒７５銀。

手機設備股普遍升。舜宇（０２３８２）升１﹒７５巴仙，報２０８﹒６銀；瑞聲

（０２０１８）升近４巴仙，報３４﹒３５銀；丘鈦（０１４７８）升近１１巴仙，報１２﹒

３６銀；比亞迪電子（００２８５）升７巴仙，報２７﹒４銀。

Ｔｅｓｌａ第三季業績造好，股價創新高，帶動魚缸汽車股走強。比亞迪（０１２１１）現

價升５巴仙，報２９５﹒４銀，盤中高見２９６﹒８銀創歷史新高；吉利（００１７５）升２巴

仙，報２６﹒７銀；小鵬汽車（０９８６８）升２巴仙，報１６９﹒８銀。長汽（０２３３３）

現價升１巴仙，報３４銀。

內房估計短期都反彈得七七八八，大家有貨最好就食胡先，估計魚缸依然對該板塊仍有一定

戒心。另外，見到資金開始流去唔同板塊，反映魚缸氣氛唔算太差，或有短期見底跡象，大家可

以繼續留意工業股！



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