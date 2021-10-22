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22/10/2021 16:41

《小傳日記》魚缸守住二萬六，內房工業科技齊撐市！

　　《小傳日記》花旗國最新初領失業救濟金人數再減至新冠疫情爆發後最低點，帶動美股繼續
創新高。香江魚缸今朝高開９７點，報２６１１４點，今日靠內房股、工業股撐市，以及ＡＴＭ
錄得輕微升幅。不過魚缸全日窄幅上落，走勢偏悶，　並曾倒跌幾十點。最終收報２６１２６點
，升１０９點或升０﹒４２巴仙，主板成交１２４３﹒３９億銀；國企指數報９３５６點，升
８３點或升０﹒９０巴仙；恒生科技指數報６７５４點，升１１８點或升１﹒７８巴仙。
　　Ａ場榮辱互見，上證綜合指數報３５８２點，跌１２點或跌０﹒３４巴仙，成交４５５４﹒
４１億銀人民幣。深證成份指數報１４４９２點，升４７點或升０﹒３３巴仙，成交２６７２﹒
６８億銀人民幣。
　　內房股繼續有炒作，新城發展（０１０３０）現價升９巴仙，報６﹒９９銀；融創
（０１９１８）升８巴仙，報１９﹒６８銀，為表現最佳國貨佬；龍湖（００９６０）升７巴仙
，報３９﹒８５銀，為表現最佳藍戰士；潤地（０１１０９）升４巴仙，報３３﹒７５銀。
　　手機設備股普遍升。舜宇（０２３８２）升１﹒７５巴仙，報２０８﹒６銀；瑞聲
（０２０１８）升近４巴仙，報３４﹒３５銀；丘鈦（０１４７８）升近１１巴仙，報１２﹒
３６銀；比亞迪電子（００２８５）升７巴仙，報２７﹒４銀。
　　Ｔｅｓｌａ第三季業績造好，股價創新高，帶動魚缸汽車股走強。比亞迪（０１２１１）現
價升５巴仙，報２９５﹒４銀，盤中高見２９６﹒８銀創歷史新高；吉利（００１７５）升２巴
仙，報２６﹒７銀；小鵬汽車（０９８６８）升２巴仙，報１６９﹒８銀。長汽（０２３３３）
現價升１巴仙，報３４銀。
　　內房估計短期都反彈得七七八八，大家有貨最好就食胡先，估計魚缸依然對該板塊仍有一定
戒心。另外，見到資金開始流去唔同板塊，反映魚缸氣氛唔算太差，或有短期見底跡象，大家可
以繼續留意工業股！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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