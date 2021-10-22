《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：銀保監保證煤電企業融資需求

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：共同打造數字化資本市場

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監副主席趙爭平２１日在２０２１金融街論壇年會上指出，中證監將穩步推進資本市場金融

科技創新試點。首批試點項目近日即將公示並進入試運行階段，後續試點工作將向其他地區推廣

實施。



北交所基礎制度規則架構基本成型

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

北交所副總經理王麗２１日在２０２１金融街論壇年會上表示，北交所開市各項準備工作正緊鑼

密鼓地推進。目前，北交所基礎制度和規則架構基本成型，投資者預開戶、技術改造測試等工作

穩步推進。



易綱：堅持金融分業經營基本格局

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行行長易綱２１日在２０２１金融街論壇全球系統重要性金融機構會議上強調，未來將繼續堅

持金融分業經營的基本格局，強化風險隔離體制機制建設，維護金融系統穩定運行。





《上海證券報》



人行：避免「一刀切」式減碳

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行副行長陳雨露２１日在２０２１全球系統重要性金融機構會議上強調，鼓勵有條件的金融機

構研究提出碳中和目標，但應避免「一刀切」和「運動式」減碳。



北交所不局限於「專精特新」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

此前，市場有觀點將北交所的服務範圍等同於「專精特新」企業，就此，業內人士表示，此種看

法並不全面，北交所不局限於服務「專精特新」企業，而是為所有創新型中小企業提供資本市場

支持和服務。



「打壓民營經濟」的曲解和雜音毫無根據

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委體改司司長徐善長昨日在新聞發布會上表示，近段時間，有關部門針對資本無序擴張、壟

斷等違法違規行為出台了監管舉措。由此引發的「打壓民營經濟」的曲解和雜音，是毫無根據的

。





《證券時報》



支持符合條件節能低碳企業上市融資再融資

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委、工信部等五部門２１日發布《關於嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》。

《意見》提出，支持符合條件的節能低碳發展企業上市融資和再融資。



銀保監：保證煤電等企業合理融資需求

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

銀保監有關負責人２１日就近期熱點問題回應市場關切，其中提到，銀保監將千方百計地保證煤

電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業的合理融資需要，督促金融機構對煤電、煤炭、供暖等企

業和項目給予合理的信貸支持。



金融地產估值修復且行且珍惜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ｗｉｎｄ金融指數昨日上漲１﹒８４％，地產指數上漲２﹒６８％。隨著一些利好信號的釋放，

市場關於金融、地產估值糾偏的預期也逐漸濃厚起來，低估值的修復契機或已臨近。（ｌｃ）

