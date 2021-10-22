《鍾之日記》比亞迪強勢破頂，恒大還息價回升

《鍾之日記》１０月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股欠方向，三大指數收市個別發展，標指創新高。美國據報正協商安排總統拜登與中

國國家主席習近平下月視像會面，利好消息偏多，香江魚缸昨日（２１日）回吐１１８點、終止

四連升後，今日全日反覆偏好，重上兩萬六。恒指高開９７點，報２６１１４，開市早段曾倒跌

４１點，低見２５９７６，但買盤在低位吸納，大市止跌回升，午後大多時間在２６１００水平

上落。最終恒指收造２６１２６，升１０９點或０﹒４２％；國指收造９３５６，升８３點或０

﹒９％，科技股指數升１１８點或１﹒７８％，收６７５４。周末前成交淡靜，大市成交額減少

一成六至１２４３﹒３９億元。

昨晚美國電動車巨頭Ｔｅｓｌａ（特斯拉）公布第三季業績，淨利潤、營業利潤及毛利均創

新高，Ｔｅｓｌａ股價創出收市新高，帶動中概電動車股全面上升，今日汽車港股亦受刺激普遍

上升，電動車業務佔比大的升幅更顯著，比亞迪（０１２１１）一度飆升半成破頂，創出２９６

﹒８元新高，收市漲４﹒７５％，報２９５﹒４元。



＊滬指悶局低收，本周累升０﹒３％＊



祖國股市全周保持悶局，尤其是自周三（２０日）開始滬綜指保持三千六點上落，今日一度

衝上三千六關口，但很快便重新失守，午後更保持窄幅下跌，直至收市時滬指跌０﹒３４％，報

３５８２﹒６點，綜合全周悶升０﹒２９％。深成指今日升０﹒３３％。

兩市成交亦繼續維持於萬億元上落，今日成交額１０１５２億元人民幣，按日升２﹒２％，

不過值得留意的是外資大幅流入，陸股通今日錄得淨流入１３１﹒８２億元人民幣，創下６月

２５日以來的近５個月最大淨流入記錄。



＊恒大驚喜償還境外債息，股價死貓彈＊



據報中國恒大（０３３３３）已於昨日（２１日）兌付一筆９月２３日到期的公開巿場美元

債的利息，總計８３５０萬美元已經匯入受托人的帳戶，剛好在寬限期屆滿前完成兌付。就在中

國高層官員連番為房地產業口頭維穩的時候，恒大在最後時刻償還美元債利息，或反映中方對恒

大風波影響中資企業聲譽的憂慮。中國恒大今日死貓彈４﹒３％，附屬恒大物業（０６６６６）

升１﹒７％，恒大汽車（００７０８）則升４﹒７％。

今次償還美元債息，市場對此感到驚喜，因恒大至今未到最危急的境地，在還能夠兌付境內

債的時候卻拒絕償還境外債息，外界認為恒大已決定就美元債違約，甚至已經有境外債券持有人

聯絡律師所制定恒大違約的應急計劃。此前外電引述消息人士分析，恒大優先為境內債付息，原

因是恒大需要將流動性優先用於國內市場，且美元債違約不會觸發在岸債的交叉違約。

另外，嘉凱城（深：０００９１８）公布，公司主要股東廣州凱隆於過去一個月期間合共減

持公司過億股份，佔公司總股本５﹒９７％，套現金額達到３﹒０３億元人民幣。廣州凱隆為中

國恒大間接全資的附屬公司，恒大通過廣州凱隆間接控制其主業恒大地產，嘉凱城此前也是由廣

州凱隆所控股，但於今年６月被對方以２７﹒６億元的代價，將２９﹒９％股權售予華建控股（

非本港上市公司），華建控股成為嘉凱城的新任大股東，換言之恒大年內通過沽售嘉凱城股份，

回籠超過３０億元人幣。



＊習近平訪山東勝利油田，石油股仍跑輸＊



正當國際能源價格持續高漲之際，國家主席習近平在山東考察，視察勝利油田，他說，石油

能源建設對國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須放在自己手

裡。

不過紐約原油期貨在本周保持在２０１４年以來的最高水平，而周四下跌了約３﹒２％。技

術指標顯示，自本月初以來油價已出現應回調訊號。石油價格也因煤炭和天然氣價格下跌而承壓

，石油股集體跑輸，三桶油為表現最差的三隻藍籌股，連跌３日的中石油（００８５７）跌３﹒

７％，中石化（００３８６）跌１﹒８％，為表現最差國指成份股；中海油（００８８３）跌１

﹒６％。而中集安瑞科（０３８９９）跌２﹒１％，眾誠能源（０２３３７）跌２﹒５％。

習近平昨日登上鑽井平台，視察作業情況，探望石油工人，他又到黃河三角洲農業高新技術

產業示範區，強調黃河三角洲無論是生態保護，抑或農業開發，都有戰略意義。

另外，世界銀行預測能源價格２０２１年會比去年高出８０％以上，２０２２年將繼續居於

高位，但下半年隨著供應緊張狀況緩解將開始下回落。預計２０２１年國際原油平均價格為７０

美元，上漲７０％，隨著原油需求走強並達到疫情前水平，預計２０２２年將達到每桶７４美元

。





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