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22/10/2021 09:09

【新冠肺炎】全國昨日新增２８宗本地確診，內蒙古１１宗北京１宗

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家衛健委公布，昨日（２１日）全國報告新增確診４３宗新
型冠狀病毒肺炎病例，包括１５宗境外輸入病例，１宗由無症狀感染者轉為確診病例在河南；本
土病例２８宗（內蒙古１１宗，其中阿拉善盟１０宗、錫林郭勒盟１宗；甘肅９宗，其中蘭州市
５宗、張掖市３宗、嘉峪關市１宗；陝西３宗，均在西安市；寧夏２宗，其中吳忠市１宗、銀川
市１宗；北京１宗，在豐台區；貴州１宗，在遵義市；青海１宗，在海東市）。此外，新增無症
狀感染２６宗。昨日無新增死亡病例或疑似病例；新增治癒出院１７宗。

＊北京疾控：近期非必要不出京＊

　　內蒙古額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部公告，截至目前，額濟納旗共有確診病例１４宗，
患者生命體徵平穩。
　　北京豐台區新增一宗本地確診，北京市疾控中心發布健康提示，要求來（返）京人員主動報
告並配合做好防控工作；自覺做好個人健康監測管理，健康監測期間應減少外出。堅持非必須不
出境，非必要不出京，並且自覺落實常態化疫情防控措施。
　　截至２１日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６６６５宗，累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例５１８宗；累計治癒出院病例９１５１１宗。目前尚在醫學觀察
３８４名無症狀感染者，其中２７人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例９４７４宗，累計治癒出院病例９０５５宗。現有確診病例４１９宗
，１宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８７３７宗。其中，香港１２３１１宗（１２００６人
出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３４９宗（１３７４２人出院，
８４６死）。（ｃａ）

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