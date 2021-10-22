【新冠肺炎】台灣今日新增２宗本土確診，陳時中評估對社區影響小

《經濟通通訊社２２日專訊》台灣連續多日「零確診」，惟今日破關新增２宗新型肺炎確診

本土個案，沒有新增死亡病例。另外，新增６宗輸入病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今日２宗本土個案皆發生在基隆，評估對社區影

響很小。他也表示，今天起有大規模施打疫苗，各地進展看來都順利。（ｊｔ）

