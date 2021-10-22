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22/10/2021 16:20

【重拳監管】騰訊、華為等２０多家企業承諾不監聽個人隱私

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深圳市Ａｐｐ個人信息共護大會在深圳中心書城舉行。騰訊
（００７００）、華為等２０餘家重點Ａｐｐ運營企業簽署《深圳市Ａｐｐ個人信息保護自律承
諾書》，向社會公開作出「不超範圍採集信息，不利用大數據殺熟、不濫用人臉識別數據，不監
聽個人隱私」等承諾。（ｊｔ）

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