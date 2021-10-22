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22/10/2021 09:14

【方正斷臂】新方正集團今橫琴掛牌，平安人壽持股６６﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》方正證券（滬：６０１９０１）等多家方正系上市公司昨晚
（２１日）集體發布公告稱，控股股東中國方正集團等五家公司已根據重整計劃完成新方正集團
的設立並已取得營業執照。公司全稱為「新方正控股發展有限責任公司」，並於今日正式成立，
住所則在珠海市橫琴新區。
　　方正證券表示，重整計劃執行完畢後，新方正集團的股權結構為中國平安（０２３１８）（
滬：６０１３１８）旗下平安人壽設立的ＳＰＶ（特殊目的公司）持股約６６﹒５％，珠海華發
集團有限公司（代表珠海國資）設立的ＳＰＶ持股約２８﹒５％，債權人組成的持股平台（合夥
企業）持股約５％。
　　追溯過往，北大方正一筆２０億元人民幣的超短期融資券違約，引爆債務危機。２０２０年
２月，北京銀行（滬：６０１１６９）向北京一中院申請對方正集團進行重整，北京一中院依法
裁定方正集團重整。至今年４月，中國平安授權旗下平安人壽與廣東珠海國資等共同參與北大方
正集團重整，其中僅平安人壽出資規模即高達５０７﹒５億元人幣；擬收購資產分布在醫藥、金
融、科技等板塊，包括北大醫藥（深：０００７８８）、方正證券、方正科技（滬：
６００６０１）等上市公司。（ｗｌ）

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