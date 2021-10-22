【恒大困局】內媒消息：恒大寬限期到期前支付８３５０萬美元債息

《經濟通通訊社２２日專訊》據內媒《界面》從相關渠道獲悉，中國恒大（０３３３３）已
於９月２１日將一筆９月２３日到期的公開巿場美元債利息８３５０萬美元，匯入受托人花旗銀
行帳戶，將於１０月２３日寬限期到期前支付給該筆債券各持有人。
負債高達３０５０億美元的中國恒大目前已有多筆境外債債息未能按時兌付，涉及金額逾１
億美元。下一筆美元債的寬限期到期日為１０月２９日，涉資４７５０萬美元。（ｗｌ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|財經熱話21/10/2021
陳茂波：正研究容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行的可能
|中國故事21/10/2021
《神州經脈》監管料不良資產反彈壓力大 滬指微升外資流入過百億
|財經熱話21/10/2021
金沙季績符預期 惟新博彩法及通關無期續困擾濠賭股
|財經熱話21/10/2021
【內房股落鑊】懶理恒大賣產告吹逆市飆升 專家籲吼三大內房股！
|FOCUS21/10/2021
【FOCUS】恒大賣產再告吹 樓市後向看六中
|財經熱話21/10/2021
【恒大困局】出售恒大物業交易告吹 今復牌恒大急挫合生急升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰