【恒大困局】內媒消息：恒大寬限期到期前支付８３５０萬美元債息

《經濟通通訊社２２日專訊》據內媒《界面》從相關渠道獲悉，中國恒大（０３３３３）已

於９月２１日將一筆９月２３日到期的公開巿場美元債利息８３５０萬美元，匯入受托人花旗銀

行帳戶，將於１０月２３日寬限期到期前支付給該筆債券各持有人。

負債高達３０５０億美元的中國恒大目前已有多筆境外債債息未能按時兌付，涉及金額逾１

億美元。下一筆美元債的寬限期到期日為１０月２９日，涉資４７５０萬美元。（ｗｌ）

