【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：９月人幣支付佔比２﹒１９％，續列第五

《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）２１日的發布數據顯示
，２０２１年９月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續維持全球第五大活躍貨
幣的位置，佔比２﹒１９％。從金額來看，２０２１年９月，人民幣支付金額較８月總體增加６
﹒６７％，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了４﹒４１％。（ｗｌ）
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