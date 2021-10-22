【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：９月人幣支付佔比２﹒１９％，續列第五

《經濟通通訊社２２日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）２１日的發布數據顯示

，２０２１年９月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣繼續維持全球第五大活躍貨

幣的位置，佔比２﹒１９％。從金額來看，２０２１年９月，人民幣支付金額較８月總體增加６

﹒６７％，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了４﹒４１％。（ｗｌ）

