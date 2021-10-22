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22/10/2021 09:26

【人行操作】人行第三日１０００億逆回購，全周淨投放２６００億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系
流動性合理充裕，人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標
利率持平，為２﹒２％，連續第３日逆回購１０００億元。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。累計全周淨投放
２６００億元。（ｃａ）

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