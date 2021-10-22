【大國博弈】外媒：美國尋求下月舉行「習拜會」視像峰會

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述兩位消息人士報導，美國爭取於１１月舉行美
國總
統拜登和中國國家主席習近平的視像峰會，議程可能要等到美國在Ｇ２０會議和ＣＯＰ２６氣候
峰會上與盟友磋商過後再制定。
此前外媒引述美國官員指，拜登計劃與習近平在年底前舉行視像會議。（ｅｙ）
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